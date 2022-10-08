Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S’nin Umurlu Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeği Gece’nin de katıldığı aramada 500 gram esrar, 55 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. S.S'den uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 3 kişiye de uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.



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