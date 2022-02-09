Aydın’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmak için evin çatısına çıkan R.B, M.M.S. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 10 paket içerisinde 52 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu içme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ile 5 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

