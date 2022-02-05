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Aydın'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

05.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takip edilip ilçe girişinde durdurulan aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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