Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki otomobilde üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi esnasında park halindeki 09 AD 828 plakalı otomobilden şüphelendi.
Araçta ve içerisindeki C.C, Ç.K, S.G.K. ve İ.T'nin üzerinde arama yapan ekipler, tabanca ile 20 adet fişek, 38 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı ve 5 gram kristal uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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