YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 23:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Aydın Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.