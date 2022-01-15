Aydın'da yatırımı tamamlanan 117 tesis hizmete açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim bu topraklarda kalkınma, gelişme, büyük ve güçlü Türkiye, bu milletin evlatlarının zengin olması için mücadele etmişse hep zorluklarla, iftiralarla, darbelerle karşılaşmıştır." dedi.

Aydın'da yapımı tamamlanan 117 tesisin toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrını 2023'te hep beraber kutlayacaklarını söyledi. "Nasıl bize cumhuriyetin birinci asrı emanet edilmişse biz de 2023'ten sonra güçlü ve büyük Türkiye'yi, cumhuriyetin ikinci asrını bizden sonraki nesle emanet edeceğiz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim bu topraklarda kalkınma, gelişme, büyük ve güçlü Türkiye, bu milletin evlatlarının zengin olması için mücadele etmişse hep zorluklarla, iftiralarla, darbelerle karşılaşmıştır. Bu milletin değerlerini savunanlara, bu coğrafyayı, ülkemizi, Anadolu'yu huzur coğrafyası olarak nakşetmeye çalışanlara hep çelme atmaya çalışılmıştır. Size minnettarız ki onlar ne kadar korkutmaya çalışırsa çalışsın sizler milletin adamlarına sahip çıktınız."

Soylu, bu akşam 20. yüzyıla imzasını atan ve Erdoğan'ın "yol arkadaşı" olan Adnan Menderes anısına kurulan demokrasi müzesinin açılışını yapacaklarını da belirterek "Bu ülkede kalkınma, zenginlik, üretim, kardeşlik, barış isteyenler, yol arkadaşlarıdır. 1950'de de 1960'da da 21. ve 22. yüzyılda da yaşasa yol arkadaşlarıdır." dedi.

- "Cellatlara hiçbir şekilde prim vermeyeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 2002 yılında başlayan ve yeni bir çağı açan ulaştırma yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da birçok projeyi bitirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlar artarak devam edecek. Aydın-Denizli Otoyolu'nda hummalı bir çalışma var. İnşallah 2023 başlarında sizlerin hizmetine sunacağız." dedi.

- "Cellatlara hiçbir şekilde prim vermeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında Aydın'da bugün birçok önemli yatırımın hayata geçirileceğini ifade etti. Tüm sporu tabana yayma, yarının şampiyonlarını, yıldızlarını yetiştirme adına inşa ettikleri tesisleri hizmete aldıklarını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şehir Adnan Menderes'in baba ocağı olan bir şehir. Adnan Menderes ve arkadaşlarını, milli iradeyi katledenler onun bu memleketi karanlıktan aydınlığa çıkarmasını hazmedemediler. İşte o cellatlar yeni kurban istiyorlar. Biz hep birlikte bir olarak, beraber olarak bu cellatlara hiçbir şekilde prim vermeyeceğiz. Milli iradeden, demokrasiden, bu aziz milletin son 20 yıldaki kazanımlarından, 80 yıllık kazanımlarından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."

Açılış töreni sırasında Gökbel Barajı'ndan canlı bağlantı yaparak yatırımlar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise son 3,5 yılda 60 milyar liralık yatırımla 126 baraj ve bin 500 tesisi tamamladıklarını, bugün Aydın'da toplam 470 milyon liraya mal olan 41 tesisi hizmete aldıklarını belirtti.

Törende Gökbel Barajı, 4398 kişi kapasiteli öğrenci yurtları ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ek hizmet binasının da yer aldığı 117 eserin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Cahit Özkan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

