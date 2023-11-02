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Aydın'da yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı

02.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli tekneyle 78 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yelkenli tekneyle bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına gideceği istihbaratını Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Söz konusu tekne, Panayır Adası mevkisinde durduruldu. Teknedeki 78 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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