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Aydın'daki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

24.12.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bazı masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ve fuhşa yer temin edildiği iddialarıyla gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kuşadası Adliyesine sevk edilen zanlılardan İ.Ö, G.E, H.G, T.P, K.Ö ile A.B. tutuklandı, Ö.V, ve O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası’nda dün 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, operasyonda 14 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bir miktar esrar ele geçirilmişti.

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fuhuş

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