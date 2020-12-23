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Aydın’daki Kovid-19 denetimlerinde 252 bin 732 lira ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 23.12.2020 22:16 | Son Güncelleme

Aydın’daki Kovid-19 denetimlerinde 252 bin 732 lira ceza kesildi

Aydın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 252 bin 732 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Ekipler, 16-22 Aralık'taki uygulamalarda tedbirlere uymayanlara toplam 252 bin 732 lira ceza uyguladı. 23 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 13 kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda zorunlu izolasyona alındı.

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