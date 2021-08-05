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Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi

05.08.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi.

Karacasu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede devam eden orman yangının, gece saatlerinde yeniden parladığı ve Bereketli Mahallesi'ndeki bazı evlere 500 metre kadar yaklaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Dünden beri yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür. Karacasulu hemşerilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından ayrılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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