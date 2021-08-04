Aydın'daki orman yangınında evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına müdahale sürerken, evinde mahsur kalan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nazilli ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle evi ve bahçesi alevler arasında kalan Durmuş Doğan (54) mahsur kaldığı bölgeden saatler sonra kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Doğan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının hava şartlarının etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söylemişti.



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