Aydın'daki Priene Antik Kenti’ne giriş yasaklandı

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Priene Antik Kenti’ne bir hafta süreyle girişlerin yasaklandığı bildirildi.

İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Priene Antik Kenti'nin "eşsiz bir ormanlık" alan içinde yer aldığını hatırlattı.

Tuncer, "Hem ormanımızı hem Priene'yi korumak en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle, Priene Antik Kenti'mizi, bir hafta süreyle kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

