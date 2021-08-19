Aydın'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Orta Mahalle'de 16 Ağustos'ta düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Babadağ (49), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ağır yaralanan Ali Kaynak'ın (32) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklanmıştı.



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