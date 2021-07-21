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Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

21.07.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mehmet Günay'ın kullandığı 61 ACV 950 plakalı otomobil, Didim-Akbük yolu Konya Kültür Sitesi Kavşağı'nda Emre Karşıgil idaresindeki 34 DPR 308 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Günay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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