Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Huriye Kuruş'un kullandığı 42 M 6623 plakalı otomobil, Yunus Yerliyurt'un kullandığı 81 ED 656 plakalı otomobil ve Mustafa Yavuz yönetimindeki 09 M 7827 plakalı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

