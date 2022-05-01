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Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

01.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Huriye Kuruş'un kullandığı 42 M 6623 plakalı otomobil, Yunus Yerliyurt'un kullandığı 81 ED 656 plakalı otomobil ve Mustafa Yavuz yönetimindeki 09 M 7827 plakalı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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