Aydın'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 10 AKS 859 plakalı hafif ticari araç ile Ayberk Güney'in kullandığı 09 AKR 069 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi, Bağarası kavşağında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet, İ.C. idaresindeki 18 DH 075 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Karagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

A.K. ve İ.C. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



