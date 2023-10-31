YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

31.10.2023 07:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 10 AKS 859 plakalı hafif ticari araç ile Ayberk Güney'in kullandığı 09 AKR 069 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi, Bağarası kavşağında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet, İ.C. idaresindeki 18 DH 075 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Karagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

A.K. ve İ.C. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandıMersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Feci kazadan yara almadan kurtulduFeci kazadan yara almadan kurtuldu
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke motosiklet kaza ölü

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:57
İkindi
15:52
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Özgür eczanesi
Kusadasi
Başak eczanesi
Efeler
Defne eczanesi
Soke
Korkmaz eczanesi
Germencik
Ege eczanesi
Efeler
Toksözlü eczanesi
Germencik
Acet eczanesi
Karacasu
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.