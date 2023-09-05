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Aydın’ın Köşk ilçesinde selin yaraları sarılıyor

05.09.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın doğu ilçelerinde ve özellikle Köşk ve Köylerinde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan selin yaralarını sarmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Aydın’ın Köşk ilçesinde selin yaraları sarılıyor

Bu arada selden sonra kapanan Köşk-Başçayır yolunun trafiğe açıldığı belirtildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sel felaketinde başlayan sağnak yağış sele dönüştü. Yağıştan en çok etkilenen Köşk Mezeköy ve Uzundere’de yollar dereye dönerken bir çok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selden sonra kapanan Köşk-Başçayır yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Aydın Büyükşehir, Köşk Belediyesi ve çeşitli kurumlara ait iş makineleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

Temizlik çalışmalarının devam ettiği sel bölgesinde maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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