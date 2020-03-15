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Aydın’ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 15.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti.

Aydın’ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti

Aydın’ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Yavuzel, Ataürk Aydın’a geldiğinde Atatürk’e kahve pişiren Yavuzel Ailesi’nin kahvecilik mesleğini sürdüren son halkası olarak biliniyordu.
Eski Aydın’ın en bilinir mekanlarından biri olan Kahveci Kadir Baba kıraathanesinin işletmecileri arasında yer alan Ahmet Yavuzel’in öğlen namazına müteakip Eskiyeni Hasan Çelebi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.
Abdulkadir Yavuzel ve Sevgi Saçmacıoğlu’nun babası Ahmet Yavuzel’in yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

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