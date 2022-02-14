Aydın’ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin yer aldığı tanıtım filmini yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Aydın’a yakışacak tanıtım filmi hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, salgın sürecinde de dünyaya örnek bir performans sergileyerek 2019 ziyaretçi istatistiklerini geçmeyi başardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin deniz turizmi noktasında tanınırlığını, kültür turizmi açısından da taçlandırmak arzusundayız. Bu amaçla özellikle dijital mecralara hitap eden bir stratejiyi benimsedik. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendinin de çok beğendiği, Aydın’ımızın kültür turizmi noktasında marka değerini arttıracak bir tanıtım filmini paylaşıma sunduk. Bunu Aydın sevdamızın da bir sembolü olması açısından Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdik. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Şehrin birçok farklı noktalarından görüntülerin yer aldığı filmde, doğal güzellikler ve tarihi antik kentler dikkati çekiyor.

