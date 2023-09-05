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Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

05.09.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, Taşköprü ilçesi Belediye Mezbahanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 37 ACG 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan B.K., yaralandı.
B.K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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