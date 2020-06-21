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Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 21.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesinde yaşayan celep Mehmet Sakı (50), hayvan alımından dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesinde yaşayan celep Mehmet Sakı (50), hayvan alımından dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Direkisyon başında iken kalp kirizi geçiren celebin kullandığı aracı, yanında oturan şahıs durdurmayı başardı ve olası bir kaza önlenmiş oldu.
Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında Dandalaz Mevki yakınlarında meydana geldi. Esençay Mahallesinde yaşayan Mehmet Sakı isimli celep 09 H 7978 plakalı kamyonetiyle Karacasu’ya doğru seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Yanında bulunanlar aracın kontrolünü sağlarken olası bir kaza son anda atlatıldı. Özel araçla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Sakı, yarı yolda ambulansa taşındı. Ekiplerin hastaneye yetiştirdiği Sakı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Sakı’nın iş arkadaşı ile birlikte çeşitli mahallelerde bulunan hayvan sahiplerinden küçükbaş hayvan satın aldığı ve bunları yüklediği kamyoneti ile birlikte Esençay Mahallesi’ne doğru seyir halinde olduğu öğrenildi. Mehmet Sakı’nın cenazesinin öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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