Aydınlı Dağcılar Zafer Bayramını Ağrı Dağı Zirvesinde Kutladı

Aydınlı dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramında Ağrı Dağı tırmanışı gerçekleştirdi. 5 Bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı zirvesine 30 Ağustos sabahı ulaşan dağcılar, burada Türk Bayrağı ve Söke Belediyesi bayrağı açtı. Zirvede İstiklal Marşı’nı okuyup, tüm dünyaya 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu haykırdılar.

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü dağcıları Adem Gümüşsu, Talat Şahin, Ali Özen, Ahmet Ceyhun Şengör, Mehmet Ali Üstün, Bahar Ilgaz ve Hüseyin Çağlayan 30 Ağustos tırmanışı için Ağrı’ya gitti. 28 Ağustos günü başlayan tırmanışta iki kamp yapıldı. Başlangıç noktasından sonra 5 saatlik yürüyüşün ardından İlk kamp 3 Bin 200 metre rakımda yapıldı. İkinci kamp ise 4 Bin 150 metrelik rakımda yapıldı. Son olarak Ağrı Dağı buzulu üzerinden tırmanışa devam eden ekip 3. Günde Ağrı Dağı’nın 5 Bin 137 metre yükseklikteki zirvesine ulaştı. Zirvede İstiklal marşını söyleyen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı; tüm ülkeyi selamladı.

Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Gümüşsu; “Başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramını zirvede kutladık” dedi.

“Şehitlerimize armağan ediyoruz”

Ekibin zirve tırmanışı sırasından Doğubeyazıt - İran sınırında iki uzman çavuşun şehit olduğunu öğrendiklerini belirten Gümüşsu; “Zirve tırmanışını şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.



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