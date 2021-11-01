Aydınlı gazetecinin çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulundu

Aydın Kulis gazetesini çıkaran Naci Eriş'in çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulundu.

Alınan bilgiye göre, gazeteci Naci Eriş, Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.

Eriş'in ihbarından 9 gün sonra, Germencik ilçesinde, polis ekibi, H.T'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Şase numarasından motosikletin Eriş'e ait olduğu belirlendi. Motosikleti, bir başkasından emanet aldığını öne süren H.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Motosikletine kavuşan Eriş, polis ekibine teşekkür etti.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli ve şapkalı bir kişinin, park halindeki motosikleti çaldığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz