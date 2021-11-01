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Aydınlı gazetecinin çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulundu

01.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına da yansıdı

Aydın Kulis gazetesini çıkaran Naci Eriş'in çalınan motosikleti, 9 gün sonra polis ekibince bulundu.

Alınan bilgiye göre, gazeteci Naci Eriş, Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.

Eriş'in ihbarından 9 gün sonra, Germencik ilçesinde, polis ekibi, H.T'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Şase numarasından motosikletin Eriş'e ait olduğu belirlendi. Motosikleti, bir başkasından emanet aldığını öne süren H.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Motosikletine kavuşan Eriş, polis ekibine teşekkür etti.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli ve şapkalı bir kişinin, park halindeki motosikleti çaldığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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