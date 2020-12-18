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Aydınlı gençlerden vefa örneği

AYDIN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Aydın’da, Gençlik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanımına dikkat çekilirken, Kemer Şehitliği’ni ziyaret eden Aydınlı gençler vefa örneği gösterdi.Çevreci ulaşım aracı ve sağlıklı yaşamın önemli faktörlerinden olan bisikletin kullanımı Aydın genelinde yaygınlaşmaya devam ederken Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik Liderleri öncülüğünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aydın’da, Gençlik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanımına dikkat çekilirken, Kemer Şehitliği’ni ziyaret eden Aydınlı gençler vefa örneği gösterdi.
Çevreci ulaşım aracı ve sağlıklı yaşamın önemli faktörlerinden olan bisikletin kullanımı Aydın genelinde yaygınlaşmaya devam ederken Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik Liderleri öncülüğünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Aydın’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırma projesi kapsamında her hafta farklı etkinlikler ile dikkat çeken Aydın Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, bu hafta gerçekleştirdikleri etkinlik ile vefa örneği gösterdi. Gençlik Merkezi bünyesindeki 25 bisiklete binip, kasklarını takan gençler Kemer Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için dua okuyan gençler, mezar taşlarını yıkayarak şehitleri andı.

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