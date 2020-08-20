Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor

Aydın Kamyoncular Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Adnan Girgin, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, indirim yapılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile 3 Nisan 2020’de çıkardığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile muayene süresi gelen ve yaptırmayan araçlar için 3 aylık süre tanımıştı. 3 aylık sürenin ardından 45 gün içerisinde yapılması gereken muayeneler için süre 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti. Bakanlığın verdiği ek süre ile tarih 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yönetmelik kapsamına giren üyelerinin muayenelerini son güne kalmadan yaptırmalarını tavsiye eden Aydın Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Girgin, “Üyelerimizin birçoğunun aynı zamanda K belgesi bulunmakta. K belgelerinde kayıtlı araçlara muayene bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde muayene yapılmadığı takdirde araç belgeden düşmekte ve üyelerimiz cezai müeyyide riski ile karşı karşıya kalmaktadır“ dedi.