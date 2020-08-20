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Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Aydın Kamyoncular Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Adnan Girgin, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, indirim yapılmasını istedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile 3 Nisan 2020’de çıkardığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile muayene süresi gelen ve yaptırmayan araçlar için 3 aylık süre tanımıştı.

Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor

Aydın Kamyoncular Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Adnan Girgin, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, indirim yapılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile 3 Nisan 2020’de çıkardığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile muayene süresi gelen ve yaptırmayan araçlar için 3 aylık süre tanımıştı. 3 aylık sürenin ardından 45 gün içerisinde yapılması gereken muayeneler için süre 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti. Bakanlığın verdiği ek süre ile tarih 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yönetmelik kapsamına giren üyelerinin muayenelerini son güne kalmadan yaptırmalarını tavsiye eden Aydın Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Girgin, “Üyelerimizin birçoğunun aynı zamanda K belgesi bulunmakta. K belgelerinde kayıtlı araçlara muayene bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde muayene yapılmadığı takdirde araç belgeden düşmekte ve üyelerimiz cezai müeyyide riski ile karşı karşıya kalmaktadır“ dedi.

“Muayene ücretlerinde devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz”

Pandemi sürecinde yapılan yönetmelik değişikliğinin üyelerce olumlu karşılandığını belirten Başka Girgin, “Üyelerimizin asıl büyük sorunu muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Kamyonet ve kamyon cinsi araçlarda muayene yıllık yapılmakta. Kamyonet tipi araçlar için 2020 yılı için belirlenen ücret 342,20 TL, kamyonlar için ise 462,56 TL. Üyelerimiz bu ücretleri her yıl vermekte ve her yıl da enflasyon oranının çok üzerinde zam gelmekte. 2 yılda bir muayene yaptıran araçla her yıl yaptıran araçtan aynı ücreti almak kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu ücretlerin, yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmesi için Devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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