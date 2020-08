Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor

“Muayene ücretlerinde devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz”

Pandemi sürecinde yapılan yönetmelik değişikliğinin üyelerce olumlu karşılandığını belirten Başka Girgin, “Üyelerimizin asıl büyük sorunu muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Kamyonet ve kamyon cinsi araçlarda muayene yıllık yapılmakta. Kamyonet tipi araçlar için 2020 yılı için belirlenen ücret 342,20 TL, kamyonlar için ise 462,56 TL. Üyelerimiz bu ücretleri her yıl vermekte ve her yıl da enflasyon oranının çok üzerinde zam gelmekte. 2 yılda bir muayene yaptıran araçla her yıl yaptıran araçtan aynı ücreti almak kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu ücretlerin, yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmesi için Devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.