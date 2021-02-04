YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi’nden destek

04.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde eğlence işletmelerinin kapalı olmasından dolayı işsiz kalan müzisyenleri de unutmadı.Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen kişilere ulaşan Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlere destekte bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde eğlence işletmelerinin kapalı olmasından dolayı işsiz kalan müzisyenleri de unutmadı.
Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen kişilere ulaşan Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlere destekte bulundu. Aydın Müzisyenler Derneği’nde (AYMUDER) bir araya gelerek açıklama yapan müzisyenler Başkan Özlem Çerçioğlu’na, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sahnelere bir an önce kavuşmayı beklediklerini ve işletmelerin kapalı olmasından dolayı bu süreçte geçim sıkıntısı çektiklerini belirten AYMUDER Başkanı Murat Akyüzlü, “Bizler zaten, yılın çok az bir zamanında cemiyetlerden ekmek paramızı kazanıp, onunla idare etmeye çalışan insanlarız. Korona nedeniyle alınan kısıtlama kararları pek çok kesimi olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ayrıca, yüzde kaç olduğunu bilemediğimiz enflasyon artışı yüzünden de, evlerimize ekmek götürmek imkansız hale geldi. Bu soğuk günlerde sıcacık bir ’Topuklu Efe’ sürprizi geldi, mutlu olduk. Bu zor günlerde bizleri unutmayıp destekte bulunan Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, teşekkür ediyoruz; Allah razı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Nevzat Akar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Aydın nüfusu arttı

Aydın nüfusu arttı

Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay’a teşekkür

Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay’a teşekkür

Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı

Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı

Didim’de bisiklet tutkunları takım kurdu

Didim’de bisiklet tutkunları takım kurdu

Didim Belediye meclisinde SGK borçları ele alındı

Didim Belediye meclisinde SGK borçları ele alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.