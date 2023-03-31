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Aydınlı öğrenciler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

31.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bilek Güreşi Genç B Erkekler ve Kızlar Grup Müsabakaları katılarak derece alan Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydınlı öğrenciler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Okul Sporları Bilek Güreşi Genç B Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları 350 sporcu ile Muğla’da gerçekleştiriliyor. 10 ilin katıldığı bilek güreşleri Muğla Atatürk Spor Kompleksi’nde 2 gün boyunca düzenlenecek. Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak illerinden sporcular bilek güreşinde yarışıyor. 2 gün boyunca devam eden bilek güreşi grup müsabakalarına Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katıldı. Okul öğrencilerinden İsmail Cem Şaylı 45 kiloda birinci, Ekrem Dokuz 65 kiloda birinci, Doğukan Taşdan da 75 kiloda üçüncülüğü elde ederek Mayıs ayında Erzurum’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrencileri tebrik eden Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün, "Öğrencilerimiz katıldıkları müsabakada derece elde ederek okulumuzu gururlandırmışlardır. Kendilerini tebrik eden önümüzdeki aylarda Erzurum’da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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