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Aydınlı sağlıkçılar, deprem bölgesinde görev başında

14.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından bölgeye giden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve 160 personel, deprem bölgesinde görevlerine aralıksız devam ediyor.

Aydınlı sağlıkçılar, deprem bölgesinde görev başında

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması için ülke genelinde vatandaşlar, adeta tek yürek olurken, ekiplerin yoğun çabası ile göçük altından çıkarılan vatandaşlar da umutları yeşertiyor. Ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün de aralarında bulunduğu kamu, özel ve üniversite hastanelerinden gönüllü toplam 160 personel deprem bölgelerinde görevlendirildi.

Hatay’da 23 Uzman Tabip, 5 Tabip, 33 UMKE personeli, 31 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli, 8 Hemşire, 4 Sürekli İşçi, 2 Ebe ve 1 Anestezi Teknisyeni olmak üzere 107 personel, Kahramanmaraş’ta 1 Başhekim, 5 Başhekim Yardımcısı, 2 Uzman, 1 Uzman Tabip, 20 UMKE Personeli, 5 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli, 1 Sağlık Memuru olmak üzere 36 personel, Gaziantep’te 3 Uzman Tabip, 5 Tabip olmak üzere 8 personel, Adana’da ise 3 Hemşire, 3 Temizlik Personeli, 1 Klinik Destek Elemanı, 2 Hasta Danışmanı olmak üzere 9 personel deprem bölgelerindeki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerde yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla ihtiyaca göre görevlendirmelerin yapılacağına ilişkin Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Afet bölgesinden gelecek personel ihtiyacına Bakanlığımızın talimatına göre ilimizden yeni personel talebi olması halinde görevlendirme yapılacaktır. Ekiplerimiz başta olmak üzere bölgede 7/24 kesintisiz görev yapan tüm çalışma gruplarına minnettarız. Yaşanan büyük deprem felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan depremzedelerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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