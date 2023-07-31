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Aydınlı sporcular şampiyonaya damga vurdu

31.07.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen Marmara Cap Karate Şampiyonası’na Aydınlı sporcular damga vurdu.

Geçtiğimiz günllerde İstanbul’da düzenlenen Marmara Cap Karate Şampiyonası’na katılan Aydınlı 5 sporcudan 4’ü kürsüye çıktı. Karate sporcusu Poyraz Karasu, +45 kg erkekler kategorisinde ikinci olurken, Nuriye Gamze Niyazi +44 kg bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Ayrıca 40kg kategorisinde Mustafa Arıtan üçüncülük, Pars Teyfik Ertürk ise +50 kg’da ikinci olarak şampiyonada büyük bir başarı elde etti.

Aydınlıları gururlandıran genç sporcular başarılarıyla da şampiyonaya damga vururken, tüm sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Sporcularımızın bu başarısı bizleri son derece mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporcularımızın bu başarısı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor alanındaki çalışmalarının meyvesini verdiğinin bir göstergesi oldu" dedi.

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