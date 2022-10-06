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AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

06.10.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ, yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri "AYEDAŞ internet sitesi" ve "AYEDAŞ 186 Mobil Uygulaması" üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Şirket, tehlikeli olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken, saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami "İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)" hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor.

Elektrik kullanıcıları ise tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri sorgulayabiliyor ve anlık arızaları da takip edebiliyor.

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