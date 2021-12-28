Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna yanıtı ağızları açık bıraktı

Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını iddia edip Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın maddi olarak zor günler yaşadığını açıklamış ve "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.

Aygün Aydın bu açıklamadan sonra tepki çekmişti. Takipçilerinden sorular alan ve bu soruları yanıtlayan Aygün Aydın yine açıklamasıyla olay oldu. Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.

AĞZINI BOZDU

Aydın soruya "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" yanıtıyla şoke etti.

Aygün Aydın bu paylaşımı sonrası ağzını bozması yüzünden tepki de çekti.

