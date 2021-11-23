"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” diyen Aygün Aydın'a Seren Serengil'den yanıt

Geçtiğimiz aylarda Seren Serengil ve Bircan Bali'ye sinirlenip ağzına geleni sayan ve adını Hakan Sabancı ile duyuran Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Bu kararın ardından paylaşım yapan Aygün Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.

Aygün Aydın'ın sözlerine kavgalı olduğu Seren Serengil'den de yanıt gecikmedi. Serengil açıklamasında "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. Mecbur kaldım diyecek, kılıfını hazırlıyor" dedi.



