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"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” diyen Aygün Aydın'a Seren Serengil'den yanıt

23.11.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aygün Aydın'ın “Magazin programında bana atılan eskort iftirasına ve kışkırtmalara karşı söylediklerimi çarpıtıp beni iki yıl hapse atmak istiyorlar. Avukatım yok eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti. Seren Serengil’den Aygün Aydın’a cevap gecikmedi.

Geçtiğimiz aylarda Seren Serengil ve Bircan Bali'ye sinirlenip ağzına geleni sayan ve adını Hakan Sabancı ile duyuran Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Bu kararın ardından paylaşım yapan Aygün Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Aygün Aydın'ın sözlerine kavgalı olduğu Seren Serengil'den de yanıt gecikmedi. Serengil açıklamasında "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. Mecbur kaldım diyecek, kılıfını hazırlıyor" dedi.


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Seren Serengil Aygün Aydın
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