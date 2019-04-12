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Ayhan Akman: Arda Turan'ı Galatasaray'a transfer etmek istedik

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ayhan Akman, sarı-kırmızılıların son durumunu değerlendirdi. Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenörlük yapan Ayhan Akman, hafta sonu oynanacak derbide sarı-kırmızılıların Fernando-Donk stoper ikilisiyle oynayacağını söylerken, Arda Turan için flaş bir itirafta bulundu.

Ayhan Akman: Arda Turan'ı Galatasaray'a transfer etmek istedik

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve antrenörü Ayhan Akman,Asistanaliz.com'a yaptığı açıklamada Fatih Terim'in stoperde Donk ile Fernando'yu oynatacağını söyledi.

Galatasaray'ın derbi öncesi eksilerinden bahseden Ayhan Akman, "Önemli eksiklikler Luyindama ve Marcao. Çünkü ikisi de atlet. Özellikle Marcao topu savunmadan en iyi çıkaran oyuncu Türkiye'de. Ben Fernando tercihinin olacağını düşünüyorum. Donk artı Fernando ile başlayacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Fernando'nun çok etkili bir ayağı var. Stoperlerin önünde oynayan bir oyuncu. Olumlu olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Tudor'la Fernando'yu stoperlerin arasına çekiyorduk. Fernando 4+1 oynuyordu. Ön liberonun stoperlerin içine gömülmesi ve kesilecek ortalarda pozisyon almasını bilir. İkisinin yavaş kalması yorumu için Fenerbahçe'de böyle büyük bir tehdit yok" dedi.

Ayhan Akman, "Şampiyonluk havasına girildi. Hatanın çok tahammül olamayacağı, kimsenin kabullenemeceği haftalar bunlar. Oyuncular camia ve taraftar da bunun bilincinde. Gece yatarken, yemek yerken, uyurken her anında yaşarsın bunu" şeklinde konuşup derbi hakkında şu açıklamaları da yaptı.

"YABANCILAR ÇOK ETKİLENMEZ"

"Yabancı oyuncu 20 yıldır kazanamamayı çok umursamaz ve çıkar oynar. Türk oyuncular daha fazla hisseder. Uzun yıllar kazanamama stresini yabancı futbolcular çok düşünmez.

Sonuçta büyük maçları oynamış oyuncular Galatasaray'ın oyuncuları. Galatasaray geçen yılın şampiyonu. Kadıköy'de uzun zamandır kazanamamasının sebeplerine gelince play-off sezonuydu sahada kupa kaldırma sezonu. Daha nasip olmaz kimseye. Baskı, stres falan bunlara katılmıyorum. Fenerbahçe'nin ilk girdiği pozisyonda ilk golü atması o şansı bulması o demoralize ediyor diyebiliriz. Hakkaten bu sizi düşürüyor. Çeyrek pozisyona girdiği zaman golü atıp o moral motivasyonla devam ediyor Fenerbahçe. Galatasaray şampiyonluk için çıkacak daha farklı motive olacaklarını düşünüyorum.

"ORTAM NEDEN GERİLİYOR?"

Maçtan önce herkes sizi derbiye hazırlıyor. Bu da sizi geriyor. Büyük takımlarda oynadığınız zaman kayıplar çok büyük oluyor. Kaybetme korkusu zaman zaman kontrolün oyuncuların elinden gitmesine sebep oluyor. Bu anlamda duygu kontrollerini ve stres toleransını iyi yapması gereken oyunculardan bahsediyoruz. Sahada gerginlikler bundan oluyor.

"LINNES HAK ETTİ"

Linnes her oyuna girdiğinde yedek kaldığında sonradan girdiğinde hiç tepkisi olmayan bir isim ve hak ettiği kontratı aldı diye düşünüyorum. Kendine has bir huyu var. Ne antrenman performansını, ne maç performansını bozuyor ne de soyunma odasını. O yüzden hak etiği kontratı almıştır Martin Linnes. Uzatma kararı çok doğru.

"DIAGNE ARTIK FARKINA VARMALI"

Gomis'le Diagne'yi gol oranları anlamında konuşursak belki de Diagne Gomis'i geçecek. Oyun içi performansı olarak Diagne'nin beklentileri çok karşıladığı söylenemez. Kasımpaşa'da oynamakla Galatasaray'da oynamak çok farklı. Hedefler farklı. Kasımpaşa ve burada oynadığı oyuncular çok farklı. Diagne'nin bir an önce Galatasaray'da oynadığının farkına varması lazım. Hem oyun içi hem saha dışı hareketleriyle.

"ARDA TURAN'I İSTEDİK"

Arda Turan'ı biz istedik ama o dönemin yönetimi buna çok sıcak bakmadığını ifade etti. Bir takım pazarlıklar oldu. Benim açımdan konu teknik ekip olarak biz Arda Turan'a okey verdik. Bunu sizin aracılığınızla bir kere daha söylemiş olayım.

"KADIKÖY'DE ŞAMPİYONLUK VE 5-1'Lİ ZAFER..."

Kadıköy'deki şampiyonluk benim için unutulmayacak bir zaferdi. Futbola Galatasaray'ın kaptanı olarak Kadıköy'de veda ettim bir de Fenerbahçe'yi 5-1 yendiğimiz Türkiye Kupası zaferini hiçbir zaman unutmam."

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