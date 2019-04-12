Ayhan Akman: Arda Turan'ı Galatasaray'a transfer etmek istedik

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve antrenörü Ayhan Akman,Asistanaliz.com'a yaptığı açıklamada Fatih Terim'in stoperde Donk ile Fernando'yu oynatacağını söyledi. Galatasaray'ın derbi öncesi eksilerinden bahseden Ayhan Akman, "Önemli eksiklikler Luyindama ve Marcao. Çünkü ikisi de atlet. Özellikle Marcao topu savunmadan en iyi çıkaran oyuncu Türkiye'de. Ben Fernando tercihinin olacağını düşünüyorum. Donk artı Fernando ile başlayacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Fernando'nun çok etkili bir ayağı var. Stoperlerin önünde oynayan bir oyuncu. Olumlu olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Tudor'la Fernando'yu stoperlerin arasına çekiyorduk. Fernando 4+1 oynuyordu. Ön liberonun stoperlerin içine gömülmesi ve kesilecek ortalarda pozisyon almasını bilir. İkisinin yavaş kalması yorumu için Fenerbahçe'de böyle büyük bir tehdit yok" dedi. Ayhan Akman, "Şampiyonluk havasına girildi. Hatanın çok tahammül olamayacağı, kimsenin kabullenemeceği haftalar bunlar. Oyuncular camia ve taraftar da bunun bilincinde. Gece yatarken, yemek yerken, uyurken her anında yaşarsın bunu" şeklinde konuşup derbi hakkında şu açıklamaları da yaptı.

"YABANCILAR ÇOK ETKİLENMEZ" "Yabancı oyuncu 20 yıldır kazanamamayı çok umursamaz ve çıkar oynar. Türk oyuncular daha fazla hisseder. Uzun yıllar kazanamama stresini yabancı futbolcular çok düşünmez. Sonuçta büyük maçları oynamış oyuncular Galatasaray'ın oyuncuları. Galatasaray geçen yılın şampiyonu. Kadıköy'de uzun zamandır kazanamamasının sebeplerine gelince play-off sezonuydu sahada kupa kaldırma sezonu. Daha nasip olmaz kimseye. Baskı, stres falan bunlara katılmıyorum. Fenerbahçe'nin ilk girdiği pozisyonda ilk golü atması o şansı bulması o demoralize ediyor diyebiliriz. Hakkaten bu sizi düşürüyor. Çeyrek pozisyona girdiği zaman golü atıp o moral motivasyonla devam ediyor Fenerbahçe. Galatasaray şampiyonluk için çıkacak daha farklı motive olacaklarını düşünüyorum. "ORTAM NEDEN GERİLİYOR?" Maçtan önce herkes sizi derbiye hazırlıyor. Bu da sizi geriyor. Büyük takımlarda oynadığınız zaman kayıplar çok büyük oluyor. Kaybetme korkusu zaman zaman kontrolün oyuncuların elinden gitmesine sebep oluyor. Bu anlamda duygu kontrollerini ve stres toleransını iyi yapması gereken oyunculardan bahsediyoruz. Sahada gerginlikler bundan oluyor.