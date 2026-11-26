Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonrasında İngiliz yayıncı kuruluş CBS Sports'a verdiği röportajla da gündeme geldi. Belözoğlu ile muhabir arasında yaşanan samimi diyalog, eğlenceli anlara sahne oldu.

"CARRAGHER DAHA BAŞARILI"

CBS Sports ekranlarında Jamie Carragher ve Micah Richards'ın dans ettiği görüntüler Belözoğlu'na izletildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü'ne iki isimden hangisinin dansını daha başarılı bulduğu soruldu.

Tercihini Carragher'dan yana kullanan Belözoğlu, "Carragher, her zaman. Carragher sahada normalde çok agresif ama şimdi harika" ifadelerini kullandı. Muhabir ise Carragher'ın dansını bir babanın dansına benzetirken, Micah Richards'ın daha enerjik olduğunu dile getirdi.

"DANS SÖZÜ VERDİ"

Sohbet sırasında dans edebileceğini söyleyen Emre Belözoğlu, muhabirin kendisini dans etmeye davet etmesi üzerine esprili bir yanıt verdi. İlk maçına çıktığını hatırlatan genç teknik adam, "Yok, yok… Daha ilk maçım" diyerek güldü.

Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamaları halinde dans edebileceğini de belirterek, "Ama bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak Türk usulü dans edebilirim" dedi.

Muhabirin, ileride CBS Sports'ta yorumculuk yapması durumunda kendisinin de dans etmesi gerektiğini söylemesi üzerine Belözoğlu, gülerek "Evet" yanıtını verdi.

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