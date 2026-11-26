Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dusan Vlahovic, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi. Süper Lig'de attığı gollerle öne çıkan Sırp futbolcu için Bayern Münih'in devreye girebileceği öne sürüldü.

ALMAN DEVİ PŞEİNDE

TransferFeed'in haberine göre Bayern Münih, Harry Kane'in yaşadığı sakatlığın ardından hücum hattını güçlendirmek için ocak ayındaki transfer dönemini değerlendirmeye aldı. Alman temsilcisinin bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden birinin Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 10 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederek etkileyici bir performans ortaya koydu.

ACELE ETMEYECEK

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in yeni bir santrfor transferi konusunda aceleci davranmayacaklarını belirtmesi, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Alman ekibinin ocak ayına kadar alternatifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Juventus'tan bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a transfer olan Vlahovic'in siyah-beyazlı kulüple 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 7,5 milyon Euro garanti ücret kazanan Sırp golcünün güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.