Ayhan Avcı, en uzun süreyi onlara verdi

Bellona Kayseri Basketbol’un Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Samsun Canik Belediye’yi 50-119 yendiği karşılaşmada Sevgi Tonguç, Melis Uğur, Maja Milkoviç, Kitija Laksa, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Fatma Dikmen parkede en uzun süre kalan oyuncular oldu.

Sevgi Tonguç 40 dakika, Gülse Uğur 33 dakika 50 saniye, Maja Milkoviç 32 dakika 44 saniye, Kitija Laksa 20 dakika 49 saniye, Zeynep Öykü Kalbisağde 31 dakika 7 saniye, Fatma Dikmen ise 28 dakika 29 saniye parkede kalan oyuncular oldu.

Melis Gülcan 8 dakika 53 saniye, Ayşegül Günay ise 3 dakika 58 saniye parkede kaldı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

