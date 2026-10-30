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Mauro Icardi'den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu"

Mauro Icardi, geleceğine ilişkin merak edilenleri anlatırken Inter'e dönüş ihtimalini açık kapı bıraktı. İtalya özlemini dile getiren Arjantinli yıldız, Galatasaray'daki günlerine ve sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında oluşan özel bağa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.Mauro Icardi'den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu"

Mauro Icardi'den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu"
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. La Repubblica'ya konuşan Arjantinli yıldız, eski takımı Inter'e dönme ihtimalini değerlendirirken sarı-kırmızılı taraftarlarla kurduğu özel bağa da değindi.

INTER'E DÖNÜŞ KAPISINI AÇIK BIRAKTI

Mauro Icardi den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu" 1

Inter'de geçirdiği yılların kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Icardi, İtalyan ekibine dönme ihtimalini değerlendirdi.

Arjantinli golcü, "Inter'e dönmek özel olurdu. Önemli yıllar yaşadım, o forma ve kaptanlık pazubandıyla kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve bu hikâyeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim. Ancak bir dönüş, yalnızca karşılıklı bir inanç ve birlikte ulaşılacak bir hedef olması halinde anlamlı olurdu. Hâlâ verecek çok şeyim var: Bir yere dönersem bunu faydalı olmak ve kazanmak için yaparım."

Inter'deki son döneminde kaptanlığını kaybetmesinin kendisini üzdüğünü belirten Icardi, aynı süreçte dizindeki şiddetli ağrılara rağmen maçlara iğneyle çıktığını açıkladı. Geçmişte bazı olayları daha farklı yönetebileceğini de sözlerine ekledi.

"CEVABIMI SAHADA VERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Mauro Icardi den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu" 2

Futbolculuğundan çok saha dışındaki yaşamıyla gündeme getirildiğini söyleyen Icardi, eleştirilere performansıyla karşılık vermek istediğini belirtti.

Yıldız futbolcu, "Çoğu zaman bir futbolcudan önce bir figür olarak anlatıldım. Benimle çalışanlar nasıl antrenman yaptığımı, takım içindeki birlikteliği nasıl yaşadığımı, kazanmaya ne kadar önem verdiğimi bilir. Artık verecek hiçbir şeyim olmadığını düşünenlere cevabımı sahada vermek için sabırsızlanıyorum."

Henüz bir takımla anlaşmadığını belirten Icardi, aldığı teklifleri ise doğru projeyi bulamadığı için kabul etmediğini ifade etti. İtalya'da hem insan hem futbolcu olarak büyüdüğünü söyleyen golcü, kendisini heyecanlandıracak bir projeyle bu ülkeye dönmek istediğini dile getirdi.

"GALATASARAY HER ZAMAN ÖZEL"

Mauro Icardi den beklenmedik transfer itirafı! "Geri dönmek harika olurdu" 3

Galatasaray'da geçirdiği dönemi de değerlendiren Icardi, sarı-kırmızılı takıma kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek amacıyla geldiğini söyledi.

Arjantinli yıldız, "Galatasaray’a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul’da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak."

Taraftarların bir ailelerinin çocuklarına kendi adını vermesinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Icardi, "Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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