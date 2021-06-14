Fox ekranlarında yayınlanan yeni yarışma programı Şef Akademi'nin juri koltuğunda oturan isimler arasında Ayhan Sicimoğlu yer alıyor. Gezi programları ile geniş kitleler tarafından tanınan Sicimoğlu, Şef Akademi ile sevenleri ile yeniden bir araya gelecek. Ayhan Sicimoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ayhan Sicimoğlu nereli? soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? AYHAN SİCİMOĞLU NERELİ?

25 Ağustos 1950 Niğde doğumlu Ayhan Sicimoğlu 70 yaşındadır. Sicimoğlu'nun babası, 1957-1959 arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış Şahap Sicimoğlu'dur.

Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gören Sicimoğlu ardından Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Fotoğraf ve film bölümlerinde eğitim almak için, üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'ye gitti. Sonralarında ise moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitti ve 4 yıl Roma'da kaldı.

Ayhan Sicimoğlu, yaşadığı farklı şehirlerde latin, funk, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Sicimoğlu; Mazhar Alanson, Özkan Uğur,Fuat Güner ve Galip Boransu ile üniversite yıllarında tanışmış ve 1970'lerde İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar. Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri vardır.

Ele Güne Karşı şarkısı, grubun düzenlediği şarkılar arasındadır ve sonralarında MFÖ grubunun kült şarkılarından olmuştur. 1970'li senelerin sonunda söz konusu grup dağılmıştır. Bundan sonra Ayhan Sicimoğlu kariyer hayatına solo olarak devam etmeye karar verir.