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Ayhan Sicimoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ayhan Sicimoğlu nereli?

14.06.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi, kültür programları ile akıllarda yer edinen Ayhan Sicimoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. "Şef Akademi" adlı yarışma programının jürilerinden olan Sicimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Ayhan Sicimoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ayhan Sicimoğlu nereli?

Fox ekranlarında yayınlanan yeni yarışma programı Şef Akademi'nin juri koltuğunda oturan isimler arasında Ayhan Sicimoğlu yer alıyor. Gezi programları ile geniş kitleler tarafından tanınan Sicimoğlu, Şef Akademi ile sevenleri ile yeniden bir araya gelecek. Ayhan Sicimoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ayhan Sicimoğlu nereli? soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? AYHAN SİCİMOĞLU NERELİ?

25 Ağustos 1950 Niğde doğumlu Ayhan Sicimoğlu 70 yaşındadır. Sicimoğlu'nun babası, 1957-1959 arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış Şahap Sicimoğlu'dur.

Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gören Sicimoğlu ardından Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Fotoğraf ve film bölümlerinde eğitim almak için, üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'ye gitti. Sonralarında ise moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitti ve 4 yıl Roma'da kaldı.

Ayhan Sicimoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ayhan Sicimoğlu nereli?

Ayhan Sicimoğlu, yaşadığı farklı şehirlerde latin, funk, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Sicimoğlu; Mazhar Alanson, Özkan Uğur,Fuat Güner ve Galip Boransu ile üniversite yıllarında tanışmış ve 1970'lerde İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar. Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri vardır.
Ele Güne Karşı şarkısı, grubun düzenlediği şarkılar arasındadır ve sonralarında MFÖ grubunun kült şarkılarından olmuştur. 1970'li senelerin sonunda söz konusu grup dağılmıştır. Bundan sonra Ayhan Sicimoğlu kariyer hayatına solo olarak devam etmeye karar verir.

Son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Öte yandan Joy FM'de Latin Lover adlı radyo programını düzenlemektedir.

Gezi türündeki içerikleri ile akıllara kazınan, uzun yıllar yurt dışı tecrübesi olan Sicimoğlu İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce konuşabiliyor.

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