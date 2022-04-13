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Ayhan Tuncal, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi başkanlığına yeniden seçildi

13.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Tuncal, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi başkanlığına yeniden seçildi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, görev süresinin dolması üzerine yapılan seçimde daire başkanlığına bir kez daha seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Aynı Daire Başkanı Sayın Ayhan Tuncal, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Nisan'da 12. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçilmiştir." denildi.

Bağyaka'da 1966'da doğan Tuncal, Aydın İmam Hatip Lisesinin ardından 1990'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aydın ve Muğla hakim adayı olarak mesleğe başlayan Tuncal Koçarlı, Çaykara, Kurtalan, Nazilli ve Antalya hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2011'de seçilen Tuncal, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Nisan 2018'de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin başkanlığına seçilmişti.

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