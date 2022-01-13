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Aykut Kocaman, Özer Hurmacı'ya ne dedi? Yıllar sonra gelen çarpıcı Alex itirafı herkesi ters köşe yaptı

13.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Özer Hurmacı, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemde teknik direktör Aykut Kocaman ile Alex de Souza arasında sanılan aksine bir sorun olmadığını belirten Özer, deneyimli hocanın kendisine hep Brezilyalı yıldızı örnek gösterdiğini ifade etti.

Aykut Kocaman, Özer Hurmacı'ya ne dedi? Yıllar sonra gelen çarpıcı Alex itirafı herkesi ters köşe yaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Özer Hurmacı, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hurmacı, sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemde Aykut Kocaman ve Alex de Souza arasındaki ilişkiye dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ANTRENMANDA BİLE GOL KAÇIRMIYOR"

Aykut Kocaman ve Alex de Souza arasında bir sorun olmadığını belirten Özer Hurmacı, "Aykut Kocaman ve Alex’in arasında gerginlik olduğu söyleniyordu, ancak bana göre asla böyle bir şey yoktu. Aykut Hoca bana her zaman Alex’i örnek olarak gösterdi. Bana Alex’i göstererek, ‘Bak, önünde bir okul var. Basit oynuyor ve her şeyi ne kadar kolay gösteriyor. Antrenmanda bile gol kaçırmıyor’ derdi" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLARIN BİR DE BU AÇIDAN BAKMALARI LAZIM"

Hurcamı ayrıca, "Onların arasında herhangi bir sorun olsa, bana Alex’i örnek olarak göstermezdi. İnsanların bir de bu açıdan bakmaları lazım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Fenerbahçe Futbol Kulübü Alex de Souza
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