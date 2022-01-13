Aykut Kocaman, Özer Hurmacı'ya ne dedi? Yıllar sonra gelen çarpıcı Alex itirafı herkesi ters köşe yaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Özer Hurmacı, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hurmacı, sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemde Aykut Kocaman ve Alex de Souza arasındaki ilişkiye dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ANTRENMANDA BİLE GOL KAÇIRMIYOR"

Aykut Kocaman ve Alex de Souza arasında bir sorun olmadığını belirten Özer Hurmacı, "Aykut Kocaman ve Alex’in arasında gerginlik olduğu söyleniyordu, ancak bana göre asla böyle bir şey yoktu. Aykut Hoca bana her zaman Alex’i örnek olarak gösterdi. Bana Alex’i göstererek, ‘Bak, önünde bir okul var. Basit oynuyor ve her şeyi ne kadar kolay gösteriyor. Antrenmanda bile gol kaçırmıyor’ derdi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN BİR DE BU AÇIDAN BAKMALARI LAZIM"

Hurcamı ayrıca, "Onların arasında herhangi bir sorun olsa, bana Alex’i örnek olarak göstermezdi. İnsanların bir de bu açıdan bakmaları lazım" dedi.



