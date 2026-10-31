Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran kare!

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdüren ve Bodrum'dan apar topar İstanbul'a gelen Aykut Kocaman, futbol dünyasının efsane isimleriyle Boğaz'daki bir restoranda buluştu. Fenerbahçe kulislerinde sarı-lacivertli takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu olan deneyimli çalıştırıcının bu özel buluşması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

EZELİ RAKİPLERİN EFSANELERİ BİR ARADA

Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türk futboluna damga vuran dört unutulmaz isim, bu kez saha dışındaki dostluklarıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ikilisi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile siyah-beyazlıların efsane kadrosunun simge simaları Metin Tekin ve Gökhan Keskin'in aynı masada yer aldığı bu buluşma, yeşil sahalardaki rekabetin ötesindeki dostluk bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük süreci ve kulüp gündemine dair sıcak gelişmelerin yaşandığı günlerde gerçekleşen bu buluşmada, Türk futbolunun geçmişi ve güncel tablosunun da samimi bir atmosferde değerlendirildiği öğrenildi.