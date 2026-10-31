SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da olay yaratacak Batrakov iddiası!

Galatasaray'ın Rus yeteneği Aleksey Batrakov, Konyaspor deplasmanında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla maça damga vurdu. Yorumcuların övgü yağdırdığı genç yıldız için usta gazeteci Levent Tüzemen canlı yayında çarpıcı bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Galatasaray'da olay yaratacak Batrakov iddiası!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, yükselen grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Konyaspor deplasmanında kaydedilen kritik galibiyette 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Rus futbolcu, sergilediği kaliteli oyunla futbol otoritelerinin beğenisini topladı.

"TAKIM İÇİNDE SAZI ELİNE ALDI"

Galatasaray da olay yaratacak Batrakov iddiası! 1

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Mustafa Doğan, genç oyuncunun oyun tarzını unutulmaz futbolcu Tomas Rosicky'ye benzetirken, TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek de oyuncunun pas kalitesine dikkat çekti. Özdilek, "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz. Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı" ifadeleriyle oyuncunun sahadaki liderliğini övdü.

BOMBA İDDİA: "TRANSFERİ ENGELLEDİLER!"

Galatasaray da olay yaratacak Batrakov iddiası! 2

A Spor canlı yayınında maçı değerlendiren duayen gazeteci Levent Tüzemen ise Batrakov'un transfer süreciyle ilgili gündem yaratacak bir iddiayı paylaştı. Dries Mertens'in ayrılığının ardından oyuncunun daha önce takıma katılabileceğini belirten Tüzemen, "Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi. Engelleme net olarak kulübün içinden" diyerek sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor...Aziz Yıldırım'ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor...
Victor Osimhen'den Mauro Icardi'yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak...Victor Osimhen'den Mauro Icardi'yi üzecek hamle! Uykuları kaçacak...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Aleksey Batrakov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.