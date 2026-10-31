Galatasaray'da olay yaratacak Batrakov iddiası!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, yükselen grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Konyaspor deplasmanında kaydedilen kritik galibiyette 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Rus futbolcu, sergilediği kaliteli oyunla futbol otoritelerinin beğenisini topladı.

"TAKIM İÇİNDE SAZI ELİNE ALDI"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Mustafa Doğan, genç oyuncunun oyun tarzını unutulmaz futbolcu Tomas Rosicky'ye benzetirken, TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek de oyuncunun pas kalitesine dikkat çekti. Özdilek, "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz. Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı" ifadeleriyle oyuncunun sahadaki liderliğini övdü.

BOMBA İDDİA: "TRANSFERİ ENGELLEDİLER!"

A Spor canlı yayınında maçı değerlendiren duayen gazeteci Levent Tüzemen ise Batrakov'un transfer süreciyle ilgili gündem yaratacak bir iddiayı paylaştı. Dries Mertens'in ayrılığının ardından oyuncunun daha önce takıma katılabileceğini belirten Tüzemen, "Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi. Engelleme net olarak kulübün içinden" diyerek sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma yaratacak ifadeler kullandı.