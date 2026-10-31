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Aziz Yıldırım'ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor...

Fenerbahçe'de yeni teknik adam arayışları sürerken, ibre tamamen Aykut Kocaman'a döndü. Sezon başındaki tercihi nedeniyle pişmanlık yaşayan Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefi Kocaman olurken, deneyimli çalıştırıcının hiçbir şart öne sürmeden göreve hazır olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor...
Emre Şen

İsmail Kartal ile vedalaşan Fenerbahçe'de yeni dönemin şifreleri çözülmeye başlandı. Takımı geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet eden sarı-lacivertli yönetimde gözler tamamen Başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği nihai karara çevrildi. Sezon başında yapılan planlamada farklı bir tercih kullanan yönetimin, yaşanan puan kayıplarının ardından rotayı yeniden efsane isme çevirdiği öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN PİŞMANLIK HAMLESİ: İLK HEDEF KOCAMAN

Aziz Yıldırım ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor... 1

Sezon başındaki hazırlık döneminde de Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek isteyen ancak tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanan Başkan Aziz Yıldırım'ın, bu kararından dolayı pişmanlık duyduğu ifade ediliyor. Kulübün DNA'sını ve yapısını yakından tanıyan, geçmişte sarı-lacivertli ekiple şampiyonluklar yaşayan Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başında görmek isteyen Yıldırım'ın, bu transferde kararlı olduğu belirtiliyor.

"HİÇBİR ŞART DÜŞÜNMEDEN GÖREVE HAZIR"

Aziz Yıldırım ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor... 2

Bodrum'dan apar topar İstanbul'a gelen ve adı kulislerde en güçlü aday olarak anılan Aykut Kocaman'ın cephesinden de olumlu sinyaller geliyor. Deneyimli teknik adamın yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, Fenerbahçe'ye dönmek için herhangi bir ön şart veya zorluk yaratmayacağını, kulübün bu zorlu sürecinde hiçbir mazeret üretmeden göreve hazır olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

MONTELLA VE AVCI GERİ PLANDA, ALTERNATİF BELÖZOĞLU

Aziz Yıldırım ın gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı! Varsa yoksa onu istiyor... 3

Teknik direktör arayışlarının ilk günlerinde sıkça anılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimlerinin ise son değerlendirmelerde geri plana düştüğü bildirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın tüm ağırlığını Aykut Kocaman seçeneğine vermesi nedeniyle bu iki yabancı ve yerli adayla ilgili somut bir girişim planlanmadığı aktarıldı. Öte yandan yerli alternatifler arasında kulübü yakından tanıyan Emre Belözoğlu'nun da listede tutulduğu, ancak önceliğin tamamen Aykut Kocaman'da olduğu netlik kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aykut Kocaman fenerbahçe
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