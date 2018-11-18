Aykut Kocaman yılda 2 milyon Euro alacak iddiası

- kez takımın başına geçecek olan Aykut Kocaman ilk kez 2005- 2006 sezonunda yeşil -beyazlı takımda görev aldı.
İşte Aykut Kocaman'ın kazanacağı para
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Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden Konya'yı çalıştırmaya başlayarak bir sonraki sezon ligi 3. sırada bitirdi, tarihinde ilk kez Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı.
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Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha gerçekleştiren İç Anadolu ekibi, Türkiye Kupası'nı kaldırarak yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.
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Kocaman bu süreçte yanında yer alan ekibiyle Konya'da yine çalışacak.
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un verileri sızdırdıklarını iddia ederek görevlerine son verdiği ekibe Kocaman, yeniden Konya'da görev vererek sahip çıkacak.
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Konya'dan ayrılırken en son 2 milyon Euro kazanan tecrübeli hocanın yine bu ücreti alacağı belirtiliyor. (SPORX)
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