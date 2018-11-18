Aykut Kocaman yılda 2 milyon Euro alacak iddiası

1 / 5 Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden Konya'yı çalıştırmaya başlayarak bir sonraki sezon ligi 3. sırada bitirdi, tarihinde ilk kez Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı.

2 / 5 Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha gerçekleştiren İç Anadolu ekibi, Türkiye Kupası'nı kaldırarak yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

3 / 5 Kocaman bu süreçte yanında yer alan ekibiyle Konya'da yine çalışacak.