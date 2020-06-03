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Aylardır uzak kaldıkları okullarını ziyaret ettiler

BATMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrenciler, sokağa çıkma serbestliği ile birlikte velilerini de alarak okullarını ziyaret etti.Aylardır okullarından ayrı olan öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamaları belirli süreliğine kaldırılmasının ardından velileri ile birlikte okullarının yolunu tuttu.

Batman’ın Gercüş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrenciler, sokağa çıkma serbestliği ile birlikte velilerini de alarak okullarını ziyaret etti.
Aylardır okullarından ayrı olan öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamaları belirli süreliğine kaldırılmasının ardından velileri ile birlikte okullarının yolunu tuttu. Cumhuriyet İlkokulunda gelen öğrenci ve velileri okul müdürü Edip Ekmen ve yardımcısı Rıdvan Kızmaz ile sınıf öğretmeni Kasım Gündüz karşıladı. Şeker ve çikolata ikramda bulunan okul idarecileri, öğrenciler ile tek tek ilgilendi.
Bir sure sınıflarında ve okulda kurallara uygun şekilde zaman geçiren öğrenciler velileriyle birlikte daha sonra okuldan ayrıldı.

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