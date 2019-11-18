SPOR

Yıldız futbolcu Kapadokya'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

Manchester City’nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, milli maç arasında Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden Kapadokya’yı ziyaret etti.

Yıldız futbolcu Kapadokya'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Aymeric Laporte, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Kapadokya’da geçirdi. Ünlü çift, peribacaları önünde ve balon turunda çektirdikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Genç savunmacının kız arkadaşı Botello, paylaşımının altına “Sadece üç saat uyuduk. Sıcaklık 2 dereceydi, soğuktu ve ceketimiz yoktu. Ama inanın bana, buna değdi. Bunu tekrar ama tekrar yapardım. Benim için yaşanması gereken muhteşem bir deneyim” ifadelerini kullandı.

İkilinin paylaşımları kısa sürede büyük beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Kadınlar Hokey Süper Lig müsabakaları Zonguldak’ta oynanıyorKadınlar Hokey Süper Lig müsabakaları Zonguldak’ta oynanıyor
’Umudum Öğretmenim Projesi’ ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı’nda’Umudum Öğretmenim Projesi’ ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı’nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aymeric Laporte Manchester City

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Mourinho galibiyetle başladı

Mourinho galibiyetle başladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
reklamın kralı televizyonlara bir sürü para ödemeye gerek yok...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz basınından Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

İngiltere Lig Kupası'nda ilk yarı finalist Aston Villa

Büyük şok! Liverpool 5-0 mağlup oldu

Çin hükümetinden Mesut Özil için şok sansür

Çin hükümetinden Mesut için şok talimat

Cenk Tosun'un yeni hocası Carlo Ancelotti oluyor

Cenk Tosun'un yeni hocası!..

N’Golo Kante, Chelsea'den ayrılıp Real Madrid'e gitmek istiyor

Kante o takıma gitmek istiyor

ÖZET | Arsenal 0-3 Manchester City maç sonucu

Arsenal'i De Bruyne yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.