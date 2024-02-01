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Aynı gün aynı bölge iki farklı kare

İHA İHA
01.02.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Kış şartlarının ağır geçmesiyle bilinen Sivas’ta bir yıl arayla çekilen görüntüler iklim değişikliğini gözler önüne serdi.

Kış şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden biri olan Sivas’ın kar yağışına ve soğuk havaya hasreti devam ediyor. Sivas’ta ocak ve şubat aylarında karla kaplanan şehirde son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta kuraklık endişesi de had safhaya çıktı. Sivas’ta geçtiğimiz yıl 1 Şubat gününde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 1 Şubat gününde aynı noktalardan çekilen görüntüler yaşanan mevsimsel değişmeyi gözler önüne serdi.

“BU SENE YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR”

Geçen yıl kar yağışının daha çok olduğunu belirten Ennur Şahin, “Burada öğrenciyim, geçen yıl burası karlar altındaydı. Hava oldukça soğuktu, belediye ekipleri çalışmalar yapıyordu. Buzlanmaya karşı çalışmalar, kar küreme çalışmaları yapılıyordu ama bu sene yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava biraz soğuk ama güneş ısıtıyor. Çok az bir kar tabakası var ama yeterli değil. Geçen sene bu zamanlarda bere, atkı takıyorduk; bu yıl biraz daha ince giyiniyoruz” şeklinde konuştu.

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Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:50
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Can eczanesi
Yildizeli
Gümüş eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Sibel eczanesi
Susehri
Subaşilar eczanesi
Sarkisla
Yunus emre eczanesi
Merkez
İlker eczanesi
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