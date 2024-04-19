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  4. Aynı kavşakta üst üste yaşananan kazalar Zavadanak Bekir’i bile isyan ettirdi

Aynı kavşakta üst üste yaşananan kazalar Zavadanak Bekir’i bile isyan ettirdi

İHA İHA
19.04.2024 11:08
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Manavgat ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle D-400 Karayolunun 4-5 kilometrelik bölümünde karayolları tarafından yapılan çalışma sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanmasının ardından, çoğunluğu yaralamalı 5 ayrı trafik kazası yaşandı.

Ardı ardına yaşanan kazalar sürücülerin yanı sıra geçirdiği kaza sonrası ‘zavadanak’ sözleriyle Türkiye gündemine giren Bekir Varol’un çileden çıkmasına neden oldu. Varol, “Bu yol çalışması turizm sezonunda yapılmaması gerekiyor. Bu işe zavadanak bir önlem alınmalı” dedi.

Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda Doğançam ve Kızılağaç Mahalleleri arasında kalan 4-5 kilometrelik bölüm, Karayolları’nın asfalt yenileme çalışması yapılacağı gerekçesiyle Alanya istikametine trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten verildi. Yolun kapatılmasının ardından 1 saat içerisinde üst üste 5 tane kaza meydana geldi. Sülek kavşağında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralamalı olan kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Beren Arya G. (2) ile Ecrin Nisa K. (11) ve Muazzez Demiryay (73) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ZAVADANAK BEKİR: “TURİZM SEZONU BAŞLARKEN BU ÇALIŞMA YAPILIR MI”

Kazada eşi ve 2 çocuğu yaralanan baba, bu kazada sürücülerin suçunun olmadığını. Kazaya sebebiyetin yolun kapanması olduğunu ileri sürdü. Kazaların meydana geldiği yerde işyeri ve evi bulunan Zavadanak Dayı Bekir Varol, bu yolu kapatanlara akıl sır erdiremediğini belirterek “Bunlar okumuş bizden akıllıdır diye düşündüklerimizin bizim kadar akıllı olmadığı ortaya çıkıyor. Koca kışı kurutup turizm sezonunun başladığı şu günlerde asfalt çalışması için yolu kapatıyorlar. Bu nasıl iştir. Kardeşim burası D-400 Karayolu. Sezon yeni başlamasına rağmen araç kuyruğu 7-8 kilometreyi geçiyor. Yarın tur arabaları, transfer araçları bu araçlara eklenecek. 1 saatte 5 tane kaza meydana geldi. Bu işten bir an önce vazgeçilsin. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Kapatılan yolda tur anlaşması yapan tesisler, sezonu dört gözle bekleyen işyerleri var. Onlara yazık değil mi? Zavadanak bu işe bir önlem alınmalı” dedi.

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