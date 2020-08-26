YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Aynı sokakta ikinci araç yangını

Aynı sokakta ikinci araç yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 26.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halindeki otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halindeki otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Geçen Aralık ayında da aynı sokak üzerinde araç yanması kundaklama şüphesini üzerine polis soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, saat 01.15 sıralarında Menteşe’nin Karşıyaka mahallesi Şimşek sokakta Hasan Kaya’ya ait park halindeki 48 EP 815 plakalı otomobilde, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, geçen Aralık ayında aynı sokakta Barbaros Şanlı’ya ait otomobil yanması sonucu kullanılmaz hale gelmişti. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:13
İkindi
16:54
Akşam
19:52
Yatsı
21:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Bitez Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.