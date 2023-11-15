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Aynı tohumdan 10 kat fazla ürün aldı

15.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Manisalı üretici geçen sene diktiği ve her biri 400-500 gram arasında gelen Japon kabaklarından elde ettiği tohumlardan bu sene tanesi 4-5 kilo gelen kabaklar elde etti.

Aynı tohumdan 10 kat fazla ürün aldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir önceki yıl merak için Salihli ilçesinden getirdiği Japon kabağından üzüm bağının sıra başlarında 15 -20 adet yetiştiren Sarıgöllü üretici Ümit Ergenekon aynı kabak tohumlarından bu yıl tekrar dikim yaptı. Geçen yılın kabaklarından aldığı tohumlarla tekrar dikim yapan Ergenekon’un ektiği kabaklar geçen yıla göre 10 kat ağırlığa ulaştı. İlk yıl koyu turuncu renk tonu olan Japon kabaklarının ağırlığının 400-500 gram arasında olduğunu bu yıl ise aynı kabakların açın renk ve tanesinin 4-5 kilogram geldiğini ifade eden Ümit Ergenekon, "Bu yıl Japon kabaklarımın kilosu ve boyu artmış. Bunun nedenini Sarıgöl’ün verimli topraklarına bağlıyorum. Japon kabağından yapılan kabak tatlısı da çok lezzetli oluyor" dedi.

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